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Düzce’de kamu kurumlarında ikramlar durduruldu

DÜZCE HABERLERİ  | 26.08.2020 11:51 | Son Güncelleme

Düzce’de kamu kurum ve kuruluşlarda yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı durduruldu.İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce Valiliği’ne genelge gönderildi.

Düzce’de kamu kurum ve kuruluşlarda yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı durduruldu.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce Valiliği’ne genelge gönderildi. Bu kapsamda Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulduğu açıklandı.
Düzce Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarında, yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, konu hakkında İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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