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Dwayne Johnson, Issa Rae ve Dany Garcia'dan güreş dizisi geliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

HBO’da yayınlanacak olan yeni güreş dizisinin oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Issa Rae ve Dany Garcia başrolleri paylaşacak.

Dwayne Johnson, Issa Rae ve Dany Garcia'dan güreş dizisi geliyor

Dwayne Johnson, Issa Rae ve Dany Garcia HBO’nun yeni güreş temalı dizisinde başrolleri paylaşacak. Henüz resmi adı duyurulmamış olsa da “TRE CNT” adıyla anılan dizinin bölümleri yarım saatlik olacak.

Dizi, genç bir rıhtım işçisi olan ve zorlu hayat mücadelesi içinde bulunan güreşçi Cassius Jones'a odaklanıyor. Başlangıç parası için miras hayat sigortasını kullanan ve büyükbabasından da yardım alan Jones, hip-hop merkezli bir güreş imparatorluğu kurmak için varını yoğunu ortaya koyuyor. Bu konuda, Houston'ın arka sokakları, işçi sınıfı ailesi, komşuları ve arkadaşların da destek alıyor.

"The Rock" lakaplı Dwayne Johnson, ekim ayında beşinci ve son sezonuyla final yapan HBO dizisi Ballers’da başroldeydi. “TRE CNT” adıyla anılan dizinin prodüksiyon takvimi ve yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dwayne Johnson, Issa Rae, Dany Garcia,

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