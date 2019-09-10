DxOMark’a göre en iyi fotoğraf çeken telefonlar!

Elbette bir telefonun iyi fotoğraf çektiğini kamera sayısına ya da kameranın MP derecesine göre anlamak mümkün değil. Bu yüzden en doğru yöntem belli başlı prosedürlere sahip testlere güvenmek diyebiliriz. Söz konusu akıllı telefon kameraları olduğunda en güvenilir adres ise DxOMark oluyor.
DxOMark genel olarak telefonların kamerasını 3 - 4 başlık altında ele alıyor. Sonuç olarak da ortaya ortalama bir puan çıkıyor. Nitekim bu başlıklar altında fotoğraf, video, yakınlaştırma, odaklama ve benzeri pek çok unsur yer alıyor.
Huawei P30 Pro
DxOMark Fotoğraf Puanı: 119
Galaxy Note 10+ 5G
DxOMark Fotoğraf Puanı: 118
OnePlus 7 Pro
DxOMark Fotoğraf Puanı: 118
Galaxy S10 5G
DxOMark Fotoğraf Puanı: 117
Honor 20 Pro
DxOMark Fotoğraf Puanı: 117
Huawei Mate 20 Pro
DxOMark Fotoğraf Puanı: 114
Huawei P20 Pro
DxOMark Fotoğraf Puanı: 114
Galaxy S10+
DxOMark Fotoğraf Puanı: 114
Xiaomi Mi 9
DxOMark Fotoğraf Puanı: 112
iPhone XS Max
DxOMark Fotoğraf Puanı: 110
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