DxOMark’a göre en iyi fotoğraf çeken telefonlar!

Elbette bir telefonun iyi fotoğraf çektiğini kamera sayısına ya da kameranın MP derecesine göre anlamak mümkün değil. Bu yüzden en doğru yöntem belli başlı prosedürlere sahip testlere güvenmek diyebiliriz. Söz konusu akıllı telefon kameraları olduğunda en güvenilir adres ise DxOMark oluyor.

DxOMark genel olarak telefonların kamerasını 3 - 4 başlık altında ele alıyor. Sonuç olarak da ortaya ortalama bir puan çıkıyor. Nitekim bu başlıklar altında fotoğraf, video, yakınlaştırma, odaklama ve benzeri pek çok unsur yer alıyor.

Huawei P30 Pro

DxOMark Fotoğraf Puanı: 119

Galaxy Note 10+ 5G

DxOMark Fotoğraf Puanı: 118

OnePlus 7 Pro

DxOMark Fotoğraf Puanı: 118

Galaxy S10 5G

DxOMark Fotoğraf Puanı: 117

Honor 20 Pro

DxOMark Fotoğraf Puanı: 117

Huawei Mate 20 Pro

DxOMark Fotoğraf Puanı: 114

Huawei P20 Pro

DxOMark Fotoğraf Puanı: 114

Galaxy S10+

DxOMark Fotoğraf Puanı: 114

Xiaomi Mi 9

DxOMark Fotoğraf Puanı: 112

iPhone XS Max

DxOMark Fotoğraf Puanı: 110

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