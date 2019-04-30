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Dying Light 2, E3 2019’da oyun severlerle buluşacak

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TEKNOLOJİ  | 30.04.2019 08:44 | Son Güncelleme

27 Ocak 2015 tarihinde raflardaki yerini alan Dying Light, oyun dünyasına önemli artılar kazandırmıştı. Genel olarak zombi temalı oyunlara alışık olmamıza karşın, Dying Light ile açık dünya havasında bir zombi deneyimi yaşamıştık.

Dying Light 2, E3 2019’da oyun severlerle buluşacak

Co-op desteğine de yer verilen oyunla, arkadaşlarımızla aynı hikayeyi tamamlama imkanına da sahiptik.

Dying Light genel olarak oyun severlerin beğenisini kazanan bir yapım olmuştu. Zaten bu durum kendisini satış rakamlarında da belli etmişti.

Nitekim, yapımcı Tech Land 2. oyun için arayı fazla uzun tutmadı. Dying Light 2 ile ilgili ilk söylentiler 2017 yılında ortaya atıldı. Geçtiğimiz sene düzenlenen E3’te ise Dying Light’ın devam oyunu resmen duyuruldu.

Fakat aradan geçen 10 aylık sürede yeni Dying Light oyunundan hiç bir haber alamadık. Geçtiğimiz gün yapımcı ekip tarafından yapılan açıklamada Dying Light 2’nin E3 2019 etkinliğinde gösterileceği belirtildi. Muhtemelen bu sefer oyuna dair daha geniş kapsamlı bir tanıtımla karşılaşacağız.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Geçtiğimiz sene yapılan duyuru Microsoft etkinliği sırasında gerçekleşmişti. Dolayısıyla E3 2019’daki gösterimin de Microsoft etkinliği sırasında yapılması bekleniyor.

Dying Light’ın devam oyunu PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Oyunun 2019 bitmeden raflardaki yerini alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dying Light oyun

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