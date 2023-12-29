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  4. Dzeko'dan derbi maçı öncesi Icardi açıklaması! ''Mauro Icardi’yi İtalya’dan da tanıyorum''

Dzeko'dan derbi maçı öncesi Icardi açıklaması! ''Mauro Icardi’yi İtalya’dan da tanıyorum''

29.12.2023 11:56 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin kaptanı Edin Dzeko, “Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. 6 aydır iyi bir performans ortaya koyuyoruz. Umarım bu yılı kupayla taçlandırırız” dedi.

Dzeko'dan derbi maçı öncesi Icardi açıklaması! ''Mauro Icardi’yi İtalya’dan da tanıyorum''
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Yarın saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli kaptanı Edin Dzeko, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki güçlü takımın kupa için mücadele edeceğini aktaran Dzeko, “Burada olmak iyi hissettiriyor. Yarın bir Süper Kupa finali oynayacağız. Takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Geçen sene burada Inter ile Milan’a karşı kupa kaldırmıştım. İki güçlü takımın mücadelesi olacak. Umarım Kadıköy’de gösterdiğimiz performanstan daha iyi bir oyun ortaya koyacağız” diye konuştu.

“UMARIM KAPTAN OLARAK FENERBAHÇE İLE İLK KUPAMI KAZANIRIM”

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Takımın kupayı kazanmak için motive olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, “Çok uzun bir kariyere sahibim. Birçok kupa kazandım ve birçok final de kaybettim. Yarın elbette ki kupayı kazanma şansımız var. Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. 6 aydır iyi bir performans ortaya koyuyoruz. Umarım bu yılı kupayla taçlandırırız. Takım olarak hazırız, bizi neyin beklediğini biliyoruz. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Takım arkadaşlarım da neler yapılması gerektiğini iyi biliyor. Umuyorum ki kupayı taraftarlarımıza kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

ICARDI İLE ARAMIZDA PROBLEM VARMIŞ GİBİ YANSITILMAYA ÇALIŞILIYOR AMA ÖYLE DEĞİL”

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Ligde oynanan karşılaşmada Galatasaray’ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi ile yaşadığı bir tartışmanın hatırlatılması üzerine ise Bosna Hersekli oyuncu şunları söyledi:

“Bizler için en büyük motivasyon kupa. Sahada olan sahada kalmalı. Ben Mauro Icardi’yi İtalya’dan da tanıyorum. İnsanlar problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyor ama öyle değil. Sahada duygularla oynarsınız. Her futbolcu kazanmak ister. Ekstra motivasyona ihtiyacımız yok. Tek isteğimiz, bu motivasyonla beraber kupayı kaldırmak.”

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