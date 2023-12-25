Dzeko tüm gece uyumadı, Icardi paylaşımlarına yanıt verdi! Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdıran paylaşım... 'Galatasaray ağlıyor'

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği mücadelenin yankıları sürerken, Galatasaray'ın maç sonu paylaştığı Icardi'nin gözünün morardığı fotoğraf gündem olmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın Icardi postunu ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da paylaşırken, Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko'dan yanıt gecikmedi.

DZEKO: PENALTI İÇİN AĞLADILAR

Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin." ifadelerini kullanırken, yıldız ismin bu sözleri Galatasaray taraftarını oldukça kızdırdı.





