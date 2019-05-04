E-5’de akan trafiğe aldırmadan yolun karşısına böyle geçti

E-5 Karayolu Maltepe mevkiinde bir yaya, akan trafiğe aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Üst geçidi kullanmadan araçların arasında karşıya geçen yaya adeta canını hiçe saydı. Hızla gelen araçlardan birinin yayaya şans eseri çarpmaması olası bir faciayı önledi.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

O tehlikeli anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yoldan geçen araçlara aldırmayan yaya yolun karşısına geçiyor. (İHA)

