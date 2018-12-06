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E-5 Karayolu’nda motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

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İLGİNÇ HABERLER  | 06.12.2018 09:56 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Maltepe mevkiinde seyir halinde olan motosikletli kuryeye hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpma sonucu yere savrulan sürücü ve motosikleti metrelerce sürüklendi. Hafif yaralanarak ölümden dönen gencin yaşadığı kaza kask kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında E-5 Karayolu Maltepe Cevizli mevkii Gülsuyu kavşağı Ankara istikameti Basri Mete Köprüsünün altında meydana geldi.

İddiaya göre sipariş yetiştirmek için restorandan çıkan motosikletli kuryeye, karayolunda seyrettiği esnada bir hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin hakimiyetini kaybeden genç sürücü, onlarca aracın arasında yere düştü. Yerde defalarca yuvarlanan sürücü ve motosikleti metrelerce sürüklendi. Kaza sonucunda sürücü hafif şekilde yaralanarak ölümden döndü. Kuryenin yanında seyreden motosikletli ise kazadan kıl payı kurtuldu. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

MOTOSİKLETİYLE METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Görüntülerde, trafik seyrettiği esnada kamera açısının dışında hafif ticari araç motosiklete arkadan çarpıyor. Dengesini kaybeden motosikletli yere düşerek yuvarlanıyor. Motosiklet de sürat nedeniyle metrelerce sürüklenirken, sürücü de bir süre sonra kendini durdurabiliyor. Kazayı gören sürücüler ise yavaşlıyor. Görüntüleri kaydeden motosikletli ise gencin yanına giderek sağlık durumunu soruyor. Başka bir otomobil sürücüsü ise yol ortasındaki motosikleti kaldırıyor. Sonra kazaya karışan sürücüler kendi aralarına konuşuyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
maltepe Motosiklet kaza

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