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E-5 Karayolu’nda sevgilisine dehşeti yaşatan motosikletli maganda yakalandı

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YAŞAM  | 27.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde trafikteki onlarca aracın arasında tek tekerlek üzerinde giderek makas atan maganda sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya 2 bin 347 lira, motosiklet sahibine ise bin 2 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda sevgilisini arkasına alarak trafikte seyretmeye başlamış, bir süre sonra motosiklet ile hızlanarak araçların arasında makas atmıştı. Bununla da yetinmeyen maganda yine tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek sürücülerin canını tehlikeye atmış, korkudan çığlık çığlığa kalan sevgilisini ise bir an olsun umursamamıştı.

SÜRÜCÜYE DE MOTOSİKLET SAHİBİNE DE CEZA KESİLDİ

Kız arkadaşına adeta dehşeti yaşatan motosikletli magandanın o anları kaydettiği görüntülerin sosyal medyaya yansımanın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda magandanın 33 R 1446 plakalı motosikleti kullandığı tespit edildi. Buradan yola çıkan ekipleri kimliğini tespit ettikleri S. Batuhan U. isimli motosikletli magandayı kıskıvrak yakaladı.

EHLİYETİ İPTAL EDİLİP 2 BİN 347 LİRA CEZA KESİLDİ

Yakalanmasının ardından şubeye götürülen magandaya, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak” suçundan 108 lira, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya şekilde sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi” suçundan bin 2 lira, “Motosiklet sürücülerinin ellerini bırakarak motosiklet sürmesi” suçundan 235 lira, “sürücü belge sahiplerinin,sürücü belgelerinin sınıfına göre yetkili olmadıkları araçları sürmeleri” suçundan da bin 2 lira olmak üzere toplamda 2 bin 347 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca motosikletin sahibine de aynı suçtan bin 2 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi. İşlemlerin ardından sürücü belgesinde 100 puanı dolduran maganda Batuhan U.’nun ehliyeti 2 ay süreyle iptal edildi.

EHLİYETİNİ ALMAK İÇİN SAĞLIK ŞARTLARINI GEÇECEK

Sürücünün ehliyetini geri alması için ilgili kuruluşlarda sağlık testi yaptırması gerektiği öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından maganda Batuhan U. “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” suçundan adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar maganda Motosiklet ceza

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