E-5’te kamyon kasasındaki çuval yığınlarının üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

İstanbul'da E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonun kasasında metrelerce yükseklikteki çuval yığınlarının üzerinde yolculuk eden şahıslar görenlerin yüreklerini ağza getirdi. 2’si çocuk 6 kişi, çuval yığınları üzerinde yolculuk ederek hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Çuval yığınlarının üzerinde yolculuk eden şahıslar rahatlıklarıyla dikkat çekerken, yığınların yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Kamyon kasasındaki metrelerce yükseklikteki çuval yığınlarının üzerinde tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki kamyonun kasasındaki çuval yığınlarının üzerinde 6 kişi yolculuk ettiği görülüyor. (İHA)
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