E okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem E Okul not girişi kapandı mı? Devamsızlık ve not girişleri ne zaman kapanıyor?

E okul sisteminin ne zaman kapanacağı ve öğrencilerin 2. dönem not girişi bitip bitmediği veli ve öğrenciler tarafından merak edildi. '2022 2. dönem e-Okul not girişi kapandı mı?' sorusunun yanıtını öğrenmek iğsteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki devamsızlık ve not girişleri ne zaman kapanıyor? MEB E okul 2. dönem not girişine dair merak edilenleri sizler için derledik....

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?

e-Okul not sistemi, bir öğrencinin tüm öğrencilik hayatı bilgilerini içerisinde barındırıyor. Sisteme, öğrencinin TC kimlik numarası ve Öğrenci okul numarası ile giriş yapabiliyor. Geçmiş dönemlerde karne gününe 1-2 güne kapatıldığı bilinen e-Okul sistemi, bazı dönemler ise erişime hiç kapatılmamıştı. e-Okul veli bilgilendirme sisteminin erişime kapatılması kararı alınması durumunda yakın süreçte, özellikle Çarşamba veya Perşembe günü gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2. DÖNEM E-OKUL NOT GİRİŞİ KAPANDI MI?

e-Okul VBS sistemi, bakım ve onarım süreci dışında devamlı olarak hizmet veriyor. Dolayısıyla karne döneminin yaklaşması nedeniyle sistemde yaşanan yoğunluktan ötürü zaman zaman sıkıntı yaşanıyor. Bu durum öğrenciler tarafından e-Okul sistemi kapatıldı olarak yorumlanabiliyor.

e-Okul VBS öğrencilere ait bilgilerin görüntülenmesi için kullanıldığı için sistemin kapanması söz konusu değildir.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılında kullanıma sunulmuş bir sistemdir. e-Okul, 2007 Ocak ayından bu yana hizmet veren bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır.

Sistem sayesinde bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreç depolanabilmektedir. Söz konusu sistem, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Ülke genelindeki tüm devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-Okul sisteminde işlem gerçekleştirmektedir.

Ayrıca yine sınav bilgileri, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, merkezî olarak yapılacak sınavların (LGS, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, takdir ve teşekkür gibi belge işlemleri, e-karne ve duyurular sistem üzerinden T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir. e-Okul modülü dışında, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi hizmete sunulmuş olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS) de bulunmaktadır.