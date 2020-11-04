E-spor'a ilginiz varsa bu 3 belgeseli mutlaka izleyin

E-spor artık profesyonel bir spor dalından farklı değildir. Üsteli birçok spor branşından daha çok takipçisi bulunmaktadır. Son yıllarda başta gençler olmak üzere her yaştan insanın takip ettiği e-spor kitlesi dünyada son hızla artmaya devam etmekte. Dünyada ve Türkiye'de gittikçe büyüyen bir kiteleye sahip olan e-spor çılgınlığı artık sınır tanımıyor. Milyarlarca dolara harcanan turnuvaların düzenlendiği e-spor için futbolda olduğu gibi federasyonlar, kulüpler ve yönetmelikler var.

E-spor alanıyla yeni ilgilenmeye başladıysanız veya önceden beri takip ediyorsanız bu 3 belgesel tam size göre.

İşte ilginizi çekebilecek 3 e-spor belgeseli

THE CELEBRITY MILLIONAIRES OF COMPETITIVE GAMING (2015)

Vice ekibinden Matt Shea, e-spor kültürünün kalbi denebilecek Güney Kore’ye gidiyor ve profesyonel League of Legends oyuncularının yaşantılarına yakından bakıyor. Tamamı YouTube’da izlenebilir.

MY NAME IS TOTALBISCUIT – THE LIFE AND TIMES OF JOHN BAIN (2019)

YouTube’da yaptığı oyun kritikleri ve gaming dünyasındaki yatırımlarıyla e-spor kültürünün bir efsanesine dönüşen John “TotalBiscuit” Bain’in ölümünün birinci yıl dönümünde hazırlanan bir belgesel. Tamamı YouTube’da izlenebilir.