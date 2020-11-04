Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. eSpor
  4. E-spor'a ilginiz varsa bu 3 belgeseli mutlaka izleyin

E-spor'a ilginiz varsa bu 3 belgeseli mutlaka izleyin

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
ESPOR  | Son Güncelleme

E-spor tüm dünyayı kasıp kavuran yeni bir spor dalı olarak özellikle gençlerin ilgisini çekmekte. İster izleyici olun ister sporcu, e-spor hayranıysanız bu 3 belgeseli mutlaka izlemelisiniz.

E-spor'a ilginiz varsa bu 3 belgeseli mutlaka izleyin

E-spor artık profesyonel bir spor dalından farklı değildir. Üsteli birçok spor branşından daha çok takipçisi bulunmaktadır. Son yıllarda başta gençler olmak üzere her yaştan insanın takip ettiği e-spor kitlesi dünyada son hızla artmaya devam etmekte. Dünyada ve Türkiye'de gittikçe büyüyen bir kiteleye sahip olan e-spor çılgınlığı artık sınır tanımıyor. Milyarlarca dolara harcanan turnuvaların düzenlendiği e-spor için futbolda olduğu gibi federasyonlar, kulüpler ve yönetmelikler var.

İlk e-spor temalı filmin başrolü ona emanetİlk e-spor temalı filmin başrolü ona emanet

E-spor alanıyla yeni ilgilenmeye başladıysanız veya önceden beri takip ediyorsanız bu 3 belgesel tam size göre.

İşte ilginizi çekebilecek 3 e-spor belgeseli

THE CELEBRITY MILLIONAIRES OF COMPETITIVE GAMING (2015)

Vice ekibinden Matt Shea, e-spor kültürünün kalbi denebilecek Güney Kore’ye gidiyor ve profesyonel League of Legends oyuncularının yaşantılarına yakından bakıyor. Tamamı YouTube’da izlenebilir.

MY NAME IS TOTALBISCUIT – THE LIFE AND TIMES OF JOHN BAIN (2019)

totalbiscuit

YouTube’da yaptığı oyun kritikleri ve gaming dünyasındaki yatırımlarıyla e-spor kültürünün bir efsanesine dönüşen John “TotalBiscuit” Bain’in ölümünün birinci yıl dönümünde hazırlanan bir belgesel. Tamamı YouTube’da izlenebilir.

FREE TO PLAY (2014)

Free-to-Play-1536x658

Dünya çapında fenomen olan Dota 2 oyununun ilk uluslararası turnuvasında, 1,6 milyon dolarlık büyük ödül için yarışan üç gamer odağımızda. Belgesel burada. Bu belgeseli de YouTube’dan izleyebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
İlk e-spor temalı filmin başrolü ona emanet İlk e-spor temalı filmin başrolü ona emanet
Kahkaha tufanına hazır olun! Kahkaha tufanına hazır olun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
1 Euro’ya satılık ev!
1 Euro’ya satılık ev!
Herkesin kâbusu olan Orphan filmindeki rolüne geri dönüyor
Herkesin kâbusu olan Orphan filmindeki rolüne geri dönüyor
'Tecavüz sahnesi kariyerimin en kötü anıydı'
'Tecavüz sahnesi kariyerimin en kötü anıydı'
Yeni filminde babasıyla başrolü paylaşacak
Yeni filminde babasıyla başrolü paylaşacak
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
PUBG Mobile Hızlandırma: Donmadan rahatça oynayın
PUBG Mobile Hızlandırma: Donmadan rahatça oynayın
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
PUBG Lite mikrofon nasıl açılır?
PUBG Lite mikrofon nasıl açılır?
PUBG sistem gereksinimleri ve yeni oyuncular için taktikler
PUBG sistem gereksinimleri ve yeni oyuncular için taktikler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Blast Premier Sonbahar turnuvası CS:GO tarihinde bir ilke sahne oldu!
İlgi çeken turnuvada tarihe geçen değişiklik!
Real Madrid'li Casemiro e-spor takımı kurdu, Case Esports doğdu!
Real Madrid'li ünlü futbolcu kendisine takım kurdu
İlk e-spor temalı filmin başrolü ona emanet
İlk e-spor temalı filmin başrolü ona emanet
Türkiye Büyük Finali’nde şampiyon Papara SuperMassive!
Türkiye Büyük Finali'nde şampiyon belli oldu!
David Beckham'dan Guild Esports'a 480 bin Pound'luk yatırım!
David Beckham'ın gözü bu kez futbolda değil! İşte yeni yatırımı
Brian Corrigan ile PUBG Season 7 Ranked Mode üzerine röportaj
Brian Corrigan ile PUBG Season 7 Ranked Mode üzerine röportaj
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.