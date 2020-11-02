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İlk e-spor temalı filmin başrolü ona emanet

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
ESPOR  | Son Güncelleme

BuzzFeed’in ilk sinema projesi olan s-spor temalı 1UP adlı filmin başrolü için Ellen Page ile anlaşıldı. Page, bir e-spor takımının antrenörü rolünde karşımıza çıkacak.

İlk e-spor temalı filmin başrolü ona emanet

Netflix’in sevilen çizgi roman uyarlaması The Umbrella Academiy dizisinde izlediğimiz Ellen Page, BuzzFeed’in ilk sinema projesinde başrolü üstlenecek. E-spor komedisi olan filmin ismi 1UP olarak duyuruldu.

Yakın zamanda faaliyet göstermeye başlayan BuzzFeed Studios’un 1UP filmini teslim ettiği yönetmen Kyle Newman oldu. Newman, daha önce Star Wars fanlarını konu eden belgesel Fanboys’la gündeme gelmişri.

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1UP KONUSU

Filmin baş karakterlerinden biri olan Vivian Lee’nin okulundaki e-spor camiasında cinsiyetçi tavırlarla karşılaşmasının ardından kurduğu ve tamamı kadın öğrencilerden oluşan bir kolej gaming takımının, aynı okulda okuyan züppe çocukları alt etmesi üzerine kurulu 1UP. Vivian Lee’yi Disney XD yapımı Lab Rats’le tanınan Paris Berelc canlandıracak. Ellen Page ise bu yeni takımın antrenörü olarak kamera karşısına geçecek.

Filmin senaryosu Julia Yorks tarafından yazılıyor ve 1UP kendisinin yazdığı ilk uzun metraj. Çekimler önümüzdeki yıl Toronto’da başlayacak.

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