e-YDS 2023 başvuruları başladı mı, sınav ücreti ne kadar? e-YDS 2023/1 İngilizce başvuru ekranı

e-YDS 2023 başvuruları ile ilgili beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından yapıldı. Adaylar, e-YDS 2023/1 İngilizce Başvuru ekranından işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte e-YDS 2023/1 İngilizce başvuru ekranı...

E-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI

e-YDS 2023 başvuruları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada sımavım 28 Ocak 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacağı belirtildi ve adayların o gün saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı vurgulandı.

E-YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

e-YDS 2023 başvuru süreci, 12 Ocak 2023 Perşembe günü başladı.

Başvuru süreci 19 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

adaylar başvurularını, 12 Ocak 2023 tarihinde ÖSYM’nin adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecektir.

E-YDS SOINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

e-YDS 2023/1 İngilizce sınavının ücreti 360 TL olarak açıklandı.

E-YDS BAŞVURU EKRANI

E-YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN SON DAKİKA 'E-YDS' AÇIKLAMASI

ÖSYM'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4196, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir."

