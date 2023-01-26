e-YDS İngilizce sınav yerleri açıkladı! Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ne zaman? e-YDS 2023/1 İngilizce sınav giriş belgesi sorgulama

e-YDS 2023/1 İngilizce sınav yerleri ÖSYM^nin internet sitesinde adayların erişimine açıldı. 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak e-YDS 1 İngilizce sınav belgeleri, başvuruda bulunan kişiler tarafından ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntülenebiliyor. İşte e-YDS 2023/1 İngilizce sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...

E-YDS 2023/1SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

28 Ocak 2023 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2023/1 İngilizce) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

E-YDS 2023 SINAV GİRİŞ BELGELESİ EKRANI

ÖSYM'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"28 Ocak 2023 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2023/1 İngilizce sınavı için adaylar, 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

E-YDS 2023/1 SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

e-YDS 2023/1 İngilizce sınavı 28 Ocak 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

