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e YDS SINAV YERLERİ / SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

22.07.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 e YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. e YDS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki e YDS sınav yerleri nasıl öğrenilir, e YDS sınavı ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

e YDS SINAV YERLERİ / SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2022 e YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı; ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki e YDS sınav yerleri nasıl öğrenilir, e YDS sınavı ne zaman?

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E YDS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

E YDS sınav yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada e-YDS 2022/9 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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E YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

e YDS sınav giriş belgesi için tıklayın:

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FEYDS%2F2022%2F9%2FGirisBelgesi

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E YDS SINAVI NE ZAMAN?

e YDS sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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