e YDS SINAV YERLERİ / SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2022 e YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı; ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki e YDS sınav yerleri nasıl öğrenilir, e YDS sınavı ne zaman?

E YDS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

E YDS sınav yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada e-YDS 2022/9 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

E YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

e YDS sınav giriş belgesi için tıklayın:

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FEYDS%2F2022%2F9%2FGirisBelgesi

E YDS SINAVI NE ZAMAN?

e YDS sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.



