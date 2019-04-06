E3 2019 kapsamında bizleri ne gibi sürprizler bekliyor?

Oyun dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere E3’de yeni duyurular yapılırken, Gamescom’da ise E3’te duyurulan oyun ya da konsollara ait daha fazla detay paylaşılıyor.

Peki bu sene gerçekleşecek olan E3’te bizleri ne gibi duyurular bekliyor. Malum E3 2019, 11 Haziran Salı günü start alacak. 14 Haziran’da son bulacak olan etkinlikte pek çok yeni duyurunun yapılması bekleniyor.

Biz de bu yazımızda E3 2019’da oyun severleri bekleyen sürprizler hakkında bazı tahminlerde bulunacağız.

Gözler Nintendo’da olacak

Malum, Sony E3 2019’da yer almayacağını zaten çok önceden açıklamıştı. Dolayısıyla bu sene PlayStation 4’e özel bir duyuruyla karşılaşmayacağız. Bu durumun en önemli nedeni ise 2020’de yeni nesil PlayStation konsolunun duyurulacak olması. Muhtemelen Sony 1 sene ömrü kalmış bir konsol için çok fazla yatırım yapmak istemiyor.

Daha da önemlisi emri altındaki stüdyoları şimdiden PlayStation 5 için çalıştırmaya başlamış da olabilirler. Dolayısıyla E3 2020’de tüm gözler Sony ve Microsoft üzerinde olacak diyebiliriz.