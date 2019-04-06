E3 2019 kapsamında bizleri ne gibi sürprizler bekliyor?

Oyun dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere E3’de yeni duyurular yapılırken, Gamescom’da ise E3’te duyurulan oyun ya da konsollara ait daha fazla detay paylaşılıyor.
Peki bu sene gerçekleşecek olan E3’te bizleri ne gibi duyurular bekliyor. Malum E3 2019, 11 Haziran Salı günü start alacak. 14 Haziran’da son bulacak olan etkinlikte pek çok yeni duyurunun yapılması bekleniyor.
Biz de bu yazımızda E3 2019’da oyun severleri bekleyen sürprizler hakkında bazı tahminlerde bulunacağız.
Malum, Sony E3 2019’da yer almayacağını zaten çok önceden açıklamıştı. Dolayısıyla bu sene PlayStation 4’e özel bir duyuruyla karşılaşmayacağız. Bu durumun en önemli nedeni ise 2020’de yeni nesil PlayStation konsolunun duyurulacak olması. Muhtemelen Sony 1 sene ömrü kalmış bir konsol için çok fazla yatırım yapmak istemiyor.
Daha da önemlisi emri altındaki stüdyoları şimdiden PlayStation 5 için çalıştırmaya başlamış da olabilirler. Dolayısıyla E3 2020’de tüm gözler Sony ve Microsoft üzerinde olacak diyebiliriz.
E3 2019’a döndüğümüzde ise en büyük duyuruların Nintendo’dan geleceğine kesin gözüyle bakabiliriz.
Malum hayli uzun bir süredir yeni Switch konsolunun duyurulacağına dair söylentiler mevcut. Nintendo E3 2019’da çok daha güçlü bir Switch ile oyun severlerin karşısına çıkabilir. Hatta bazı kaynaklar Nintendo’nun E3’te iki yeni Switch konsolu tanıtacağını iddia ediyor. Elbette şimdilik bu iddiaların bir geçerliliği yok. O yüzden bir süre daha bekleyeceğiz.
Peki oyun tarafında işler nasıl gelişecek. Az önce de belirttiğimiz üzere Sony E3’te yer almayacak. Dolayısıyla PS4 için yeni bir exc. oyun duyurulmayacak. Muhtemelen Xbox One cephesinde de durum aynı olacaktır.
Dolayısıyla gözler 3. parti stüdyoların üzerinde olacak. Nitekim bu stüdyolardan birisi de Ubisoft. Sektörün köklü isimlerinden biri olan Ubisoft, E3 2019’da bir dizi duyuruyla karşımıza çıkabilir.
Bu duyurulardan birisi çok kuvvetli bir ihtimalle yeni Assassin’s Creed oyununa ait olacaktır. Malum, Ubisoft 2019’da yeni bir AC oyunu çıkarmayacağını açıklamıştı. Bu sebeple 2020 başlarında çıkacak olan yeni AC oyunu E3 2019’da duyurulabilir.
Ubisoft’tan beklenen bir diğer duyuru ise yeni Splinter Cell oyunu. Hayli uzun bir süredir Ubisoft’tan yeni bir Splinter Cell oyunu duyurusu bekleniyor. Çünkü yapımcı stüdyo bu nesil için hiçbir Splinter Cell oyunu çıkarmadı. Dolayısıyla E3 2019’da gelecek olan Splinter Cell duyurusu bizleri şaşırtmayacaktır.
E3 2019 için iddialı açıklamalar yapan CD Projekt Red iki bomba yapımla oyun severlerin karşısına çıkabilir. Malum, yapımcı stüdyo hayli uzun bir süredir Cyberpunk 2077 üzerinde çalışıyor. Ayrıca bu oyunla aynı zaman diliminde çıkarılması planlanan başka bir AAA tarzı oyunun geliştirilmesine de devam ediliyor.
Bu oyunun The Witcher 4 olacağı yönünde önemli sızıntılar mevcut. Fakat gerçek önümüzdeki E3 etkinliğinde ortaya çıkacaktır.
Sonuç olarak CD Projekt Red’in E3’te önemli duyurular yapacağını biliyoruz. Zira şirketin yetkili isimleri de önümüzdeki E3’ün CD Projekt Red’in en iyi E3’ü olacağını belirtmişlerdi. Bu iddialı söylemlerin ardından gelecek olan yeni The Witcher duyurusu bizleri şaşırtmayacaktır.
Ayrıca E3’te Cyberpunk 2077 çıkış tarihinin duyurulabileceğini de hatırlatalım.
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