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Twitch CEO’su tarih verdi! GTA 6 Online 2027’de gelebilir

Twitch CEO’su Dan Clancy, GTA 6’nın çmultiplayer versiyonunun çıkış tarihi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Clancy’ye göre GTA 6 Online, 2027 yılında oyuncularla buluşabilir.

Twitch CEO’su tarih verdi! GTA 6 Online 2027’de gelebilir
Enes Çırtlık

Oyun dünyasının uzun süredir merakla beklediği GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Ancak Rockstar Games’in yeni oyunu ilk aşamada yalnızca tek oyunculu hikâye deneyimiyle çıkacak. GTA 6’nın çevrim içi veya multiplayer tarafının ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise Rockstar henüz resmi bir tarih paylaşmış değil. Ancak bu konuda oyuncuları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Webtekno'da yer alan habere göre Twitch CEO’su Dan Clancy, Bloomberg ile gerçekleştirdiği röportajda GTA 6’nın multiplayer versiyonunun ne zaman çıkacağına dair açıklamalarda bulundu.

Twitch CEO’su tarih verdi! GTA 6 Online 2027’de gelebilir 1

GTA 6 ONLINE, 2027’DE GELEBİLİR

Clancy, Twitch ekibinin Rockstar Games ile doğrudan temas halinde olduğunu ve geliştirici stüdyonun planları üzerinde görüşmeler yürüttüklerini belirtti. Bu görüşmelerin temel amacı, platformdaki içerik üreticilerinin GTA 6 çıkışıyla birlikte izleyicilerle nasıl bir etkileşim kurabileceğini ve süreçten en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini kurgulamak.

Twitch, GTA 6’nın ilk çıkışıyla birlikte izleyici sayılarında muazzam bir artış yaşanacağını öngörüyor. Ancak Dan Clancy’nin dikkat çektiği asıl nokta, oyunun ilk çıkış anından ziyade çevrim içi modunun gelmesi. Clancy, ana oyunun çıkışıyla büyük bir sıçrama yaşanacağını, fakat asıl devasa izleyici dalgasının multiplayer mod ile geleceğini belirtti. Bunun ardından ise GTA 6 Online’ın 2027 yılında piyasaya sürülmesini beklediklerini aktardı.

Twitch CEO’su tarih verdi! GTA 6 Online 2027’de gelebilir 2

Tabii ki bu kesinleşmiş bir şirket bilgisi veya resmî bir doğrulama değil, tamamen sektör içi bir beklenti. Direkt olarak Rockstar’dan hiçbir açıklama yok. Bu yüzden kesin diye düşünmemek gerek ancak bu kadar büyük bir isimden geldiği için doğru olma ihtimali var.

GTA 5’in 13. yılını kutlamasına rağmen hâlâ çok fazla oynanmasının nedenlerinden biri GTA Online’dı. Bu yüzden GTA 6’nın multiplayer versiyonu da oyunun uzun vadeli olması için büyük önem taşıyor.

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