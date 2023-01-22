MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eartheater ve Lourdes Leon tuvalette öyle bir poz verdi ki... "Giyinmeseniz de olur" dedirttiler

Eartheater ve Lourdes Leon tuvalette öyle bir poz verdi ki... "Giyinmeseniz de olur" dedirttiler

22.01.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madonna'nın kendi kadar iddialı olan kızı Lourdes Leon ve şarkıcı Eartheater tuvalet pozuyla olay oldu. İkili vücudunun büyük bir kısmını zar zor kapatan kıyafetleriyle "Giyinmeseniz de olur" dedirtti.

Eartheater ve Lourdes Leon tuvalette öyle bir poz verdi ki... "Giyinmeseniz de olur" dedirttiler

Madonna'nın kızı Lourdes Leon ve Eartheater sosyal medyayı salladı. Daha önce birlikte şarkı çalışması yapan ikili öyle kıyafetler tercih etti ki hayat dünyasına çok az yer bıraktılar.

Genellikle koltuk altı kıllarıyla gündemden düşmeyen Leon, parçalanmış siyah bir elbise içinde bazı pozlar verdiği birkaç fotoğrafını yayınladı.

1

Vücudunun büyük bir kısmını zar zor kapatan elbisesiyle ve sütyensiz halleriyle dikkat çeken ikiliyi görenler "Giyinmeseydiniz de olurdu" dedirtti.

2

Madonna'nın kızı Lourdes Leon ve Eartheater Karayipler'de kısa bir tatil yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
81 yaşında yüz gerdirdi! Son hali "Eski hali iyiymiş" dedirtti81 yaşında yüz gerdirdi! Son hali "Eski hali iyiymiş" dedirtti
Göğüsleri gündem olmuştu! Kalçasına inen dekoltesiyle poz verdiGöğüsleri gündem olmuştu! Kalçasına inen dekoltesiyle poz verdi
"Genç bir kadına aşık oldum" deyip 29 yıllık eşinden ayrıldı ama... Olay açıklama"Genç bir kadına aşık oldum" deyip 29 yıllık eşinden ayrıldı ama... Olay açıklama
Anahtar Kelimeler:
Lourdes Leon Madonna sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak

Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Sütyensiz tarzıyla bakana bir daha baktırdı!

Sütyensiz tarzıyla bakana bir daha baktırdı!

100 bin TL'yi buluyor! Sıfır araç isyanına ikinci el çağrısı

100 bin TL'yi buluyor! Sıfır araç isyanına ikinci el çağrısı

Fenerbahçe'ye yanıt verdi! Necati Ateş'ten 'ölüm tehdidi' açıklaması

Fenerbahçe'ye yanıt verdi! Necati Ateş'ten 'ölüm tehdidi' açıklaması

Kaçar gibi ayrılmıştı! Weghorst'tan Şenol Güneş'e taş

Kaçar gibi ayrılmıştı! Weghorst'tan Şenol Güneş'e taş

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.