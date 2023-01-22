Eartheater ve Lourdes Leon tuvalette öyle bir poz verdi ki... "Giyinmeseniz de olur" dedirttiler

Madonna'nın kızı Lourdes Leon ve Eartheater sosyal medyayı salladı. Daha önce birlikte şarkı çalışması yapan ikili öyle kıyafetler tercih etti ki hayat dünyasına çok az yer bıraktılar.

Genellikle koltuk altı kıllarıyla gündemden düşmeyen Leon, parçalanmış siyah bir elbise içinde bazı pozlar verdiği birkaç fotoğrafını yayınladı.

Vücudunun büyük bir kısmını zar zor kapatan elbisesiyle ve sütyensiz halleriyle dikkat çeken ikiliyi görenler "Giyinmeseydiniz de olurdu" dedirtti.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon ve Eartheater Karayipler'de kısa bir tatil yapıyor.

