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    4. Ebeveynler dikkat! 1 ila 3 yaş arasındaki çocuklar bundan zehirlenmişti: Ara öğün olarak kullanılan elma pürelerindeki tehlikenin sebebi belli oldu!

    Ebeveynler dikkat! 1 ila 3 yaş arasındaki çocuklar bundan zehirlenmişti: Ara öğün olarak kullanılan elma pürelerindeki tehlikenin sebebi belli oldu!

    27.11.2023 10:29 | Son Güncelleme:
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    Birçok ebeveynin şehirlerarası seyahatlerde veya uzun süreli yolculuklarda hayatını kurtaran elma pürelerinin paketinde normalden 200 kat fazla kurşun seviyesi tespit edilmişti. Elma püreleri yüzünden hastalanan çocukların sayısı gitgide artarken bir ara öğün maddesinde daha ortaya çıktı.

    MYNET DIŞ HABER

    Nbcnews'te yayınlanan bir makalede, ABD'deki 22 eyalette 34 çocukta elma püresi yemeye bağlı olarak gelişen zehirlenmeler ortaya çıkmıştı. FDA'nın konuyla ilgili yaptığı araştırma sonrasında elma pürelerinin paketlerinin içerisinde yüksek derecede kurşun maddesine rastlandığı ve zehirlenmelerin bu yüzden olduğu ifade edilmişti. Normal seviyeden 200 kat fazla kurşun seviyesi tespit edilen elma pürelerinden yiyen çocukların baş ağrısı, kusma, ishal ve mide bulantısı gibi belirtiler göstererek zehirlendiği biliniyordu.

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    Elma pürelerindeki yüksek kurşun seviyelerinin, Ekvador'dan ithal edilen tarçınlar yüzünden olduğu ortaya çıktı.

    SEBEBİ BELLİ OLDU

    FDA , pürelerdeki tarçın maddesini incelemeye aldı. İnceleme sonrası Ekvador'daki bir üreticiden ithal edilen tarçınların elma pürelerinde rastlanan yüksek kurşun seviyelerinin sebebi olduğu açıklandı.

    Minnesota Üniversitesi'nde görevli gıda bilimi profesörü Joanne Slavin, elma püreleri içerisinde tarçınlarda tespit edilen yüksek kurşun oranına dair diğer ürünlerde herhangi bir fazlalığa rastlanmadığını ifade etti.

    KORKUTAN YÜKSELİŞ: NORMALDEN 8 KAT FAZLA...

    ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, elma püreleriyle ilgili hastalıkların 1 ila 3 yaş arası çocuklarda rapor edildiğini ve en az bir çocuğun kanındaki kurşun düzeyinin normal düzeyden sekiz kat daha yüksek olduğunu belirtmişti.

    CDC, çoğundan daha yüksek düzeyde kurşuna maruz kalan çocukları tanımlamak için dekilitre başına 3,5 mikrogramlık bir üst seviye kullanıyor. Elma pürelerinden etkilenen çocukların kanındaki kurşun seviyelerinde ise desilitre başına 4 ila 29 mikrogram arasında ölçüldü...

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    BÜYÜK RİSK BARINDIRIYOR

    Amerikan Pediatri Akademisi, kurşun gibi ağır metaller; toprak, hava, su veya endüstriyel süreçlerden geçerken gıda ürünlerinin içerisine dahil olabileceğini açıkladı.

    ABD'deki sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada, bahsi geçen ürünlerden tüketmiş çocukların kurşun seviyelerinin test edilmesi gerektiğini ifade etti.

    Zira yüksek kurşuna maruz kalan kişilerde ciddi öğrenme, bilişsel ve davranış sorunlarına yol açabilecek tehditler bulunmakta.

    Gıdaların içerikleriyle ilgili yönergelerin ise 2025 yılından önce sonuçlandırılmayacağı ifade ediliyor.

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