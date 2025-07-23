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Ebeveynler dikkat! Yeni sosyal medya akımı korkuttu! Polis alarma geçti...

ABD'de yayılan bir sosyal medya akımı polisi alarma geçirdi. 'Kapı tekmeleme' adı verilen bu akımın çevre için büyük bir tehlike oluşturduğu belirtildi.

Ebeveynler dikkat! Yeni sosyal medya akımı korkuttu! Polis alarma geçti...

ABD’nin Florida eyaletinde gençler arasında gitgide yaygınlaşan bir sosyal medya akımı gündem oldu. 'Kapı tekmeleme' adı verilen bu akımın özellikle ev sahiplerini hedef aldığı belirtildi.

Ebeveynler dikkat! Yeni sosyal medya akımı korkuttu! Polis alarma geçti... 1

KAPILARI ÇALIP ATEŞ EDİYORLAR

İddiaya göre gençler, özellikle geç saatlerde maskeli bir şekilde rastgele gittikleri evlerin kapılarını çalıp silahla ateş ederek bölgeden uzaklaşıyor. Daha sonra da bunu yaptıkları anları sosyal medyadan paylaşıyor.

Ebeveynler dikkat! Yeni sosyal medya akımı korkuttu! Polis alarma geçti... 2

Hillsborough Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Kapı tekmeleme akımı sosyal medyada dolaşan bir şaka. Ebeveynlerin çocuklarıyla bu tehlikeli ve trajediyle sonuçlanabilecek trend hakkında konuşmalarını istiyoruz'' ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
abd sosyal
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