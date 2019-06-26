Ebeveynlere uyarı: Sayıları hızla artıyor! Yaşı 16'yı geçmeyen erkek çocukları...

Son dönemlerde sayıları hızla artıyor... Bazıları çok beğenirken bazıları da eleştiri oklarının hedefi oluyor… Yaşı 16’yı geçmeyen erkek çocuklarının sosyal medyada makyaj yaparak sayıları milyonlara yaklaşan takipçileri ile paylaşması, yeni bir tartışma başlattı.

Aileler çocuklarının sosyal medyadan fazlasıyla etkilendiğini dile getirdi. Bazıları bu durumu hastalık olarak değerlendirdi ve uzman yardımı alınması gerektiğini söyledi. Bazıları ise bu duruma kesinlikle karşı olduklarını ifade etti. Uzmanlar da çocukların sosyal medyadan etkilendiğini belirterek bu konuda ailelere büyük rol düştüğünü vurguladı.

KİMLİK ARAYIŞINDA DOĞRU ÖRNEK ÖNEMLİ

Sosyal medyanın bu durumu kamçılayarak açığa çıkardığını ifade eden Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Öğr. Üy. Ayhan Akcan, “Bunu engellemek çok zor. Sınır ve yasa yok. Maalesef talep var ve o anda haz ilkesine göre tüketilip teşhir ediliyor. Geri dönüşü yok. Riskli bir grup. En azından cinsel kimlik arayışında olan kız çocuklarını kadınlar üzerinden, erkek çocuklarını da erkekler üzerinden kimliğini oluşturması lazım. Biz Türkiye’de kültür olarak buna kapalı da olsak dünya da bu var” dedi.