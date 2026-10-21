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vivo X500 Ultra'nın kamerasıyla ilgili dikkat çeken yeni detay!

vivo'nun yeni amiral gemisi X500 Ultra hakkında dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Son sızıntıya göre cihaz, selefinden daha büyük bir sensöre sahip 200 MP telefoto kamerayla gelebilir.

vivo X500 Ultra'nın kamerasıyla ilgili dikkat çeken yeni detay!
Enes Çırtlık

vivo'nun kamera özellikleriyle öne çıkması beklenen yeni amiral gemisi vivo X500 Ultra hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni bilgiler, şirketin telefoto kamera için sensör tercihini yapmış olabileceğine işaret ediyor.

VIVO X500 ULTRA, 200 MP TELEFOTO KAMERADA DAHA BÜYÜK SENSÖR KULLANABİLİR

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station, temmuz ayında vivo'nun X500 Ultra için üç farklı 200 MP telefoto sensörünü değerlendirdiğini iddia etmişti. Kaynağın son paylaşımına göre telefonun güncel mühendislik örneğinde 1/1,2 inç boyutunda 200 MP telefoto sensör test ediliyor.

GSMArena'nın haberine göre vivo, daha büyük sensörü cihazın içinde fazla yer kaplamadan kullanmanın bir yolunu bulmuş görünüyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse mevcut vivo X300 Ultra, 1/1,4 inç boyutunda 200 MP telefoto sensöre sahip. X500 Ultra'da test edilen 1/1,2 inçlik sensör ise daha büyük yapısıyla daha fazla ışık yakalayabilir. Bu durum özellikle düşük ışık koşullarında çekilen fotoğrafların görüntü kalitesini iyileştirebilir.

İŞLEMCİ VE BATARYA İDDİASI

vivo X500 Ultra hakkındaki sızıntılar yalnızca kamerayla sınırlı değil. Digital Chat Station'ın yakın zamanda öne sürdüğüne göre cihazın Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Telefonun ayrıca yaklaşık 8.000 mAh kapasiteli bir bataryaya ve BOE tarafından tedarik edilen 6,85 inç LTPO AMOLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor.

vivo X500 Ultra'nın gelecek yıl mart-nisan döneminde çıkış yapabileceği konuşuluyor. Ancak telefoto sensörü dâhil olmak üzere sızdırılan teknik özellikler henüz kesinleşmiş değil. Özellikle kamera tarafındaki bilgiler, cihazın mühendislik örneğinde test edilen donanıma dayanıyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Vivo kamera
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