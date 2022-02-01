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  4. Ebrar Karakurt cinsel tercihi nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi! Kucak pozu

Ebrar Karakurt cinsel tercihi nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi! Kucak pozu

01.02.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel tercihi nedeniyle tartışmaların odağında yer alan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Ebrar Karakurt cinsel tercihi nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi! Kucak pozu

Bir süredir İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Karantina süreci bitmeyen Karakurt, takipçileriyle Instagram üzerinden soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Ünlü voleybolcu, özel hayatı hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi.

''DİLİ OLAN KONUŞUYOR''

Karakurt, kendisine yöneltilen ''Eleştirilere ve baskılara nasıl dayanıyorsun? Duygusal çöküntü yaşadığın oldu mu?'' sorusuna, ''Hiç olmadı. Ben gülüyorum sadece. Zaten dili olan konuşuyor. Ben en iyi yaptığım şeyi yapıp sahada cevap vermeye devam ediyorum. Gamsızım ben. Eleştiriler sökmüyor bana.'' yanıtını verdi.

SEVGİLİSİNİ KUCAĞINA ALDIĞI POZU PAYLAŞTI

Ebrar Karakurt, takipçilerinin isteği üzerine sevgilisi İmge ile hiç bilinmeyen bir fotoğrafını paylaştı. Karakurt'un İmge'yi kucağına aldığı kare dikkat çekti.

Ebrar Karakurt cinsel tercihi nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi! Kucak pozu

MÜJDEYİ VERDİ

Bir şampuan firmasıyla anlaşan Karakurt, ''Müjdemi isterim! İkinci reklam filmi yolda, geliyor. Bu sefer ilkinden de güzel olacak'' dedi.

Ebrar Karakurt cinsel tercihi nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi! Kucak pozu

''HERKESE TAVSİYE EDERİM''

İtalya'da yaşamanın çok keyifli olduğunu dile getiren ünlü voleybolcu, ''Sınıf ayrımı söz konusu değil. İnsanlar çok samimi, yemekler çok lezzetli. Dil deseniz muhteşem. Daha ne olsun. Herkese tavsiye ederim'' ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt cinsel tercihi nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi! Kucak pozu


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Ebrar Karakurt
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