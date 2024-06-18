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  4. Ebrar Karakurt'u hedef alan Murat Şahin'e Mesut Süre'den sert yanıt! Sosyal medyada gündemde

Ebrar Karakurt'u hedef alan Murat Şahin'e Mesut Süre'den sert yanıt! Sosyal medyada gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.06.2024 12:51
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Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt'un kovboy şapkalı görüntüsünü eleştiren Murat Şahin isimli kişiye Mesut Süre'den çok sert yanıt geldi. Süre'nin paylaşımı sosyal medyada gündemde.

Ebrar Karakurt'u hedef alan Murat Şahin'e Mesut Süre'den sert yanıt! Sosyal medyada gündemde

Filenin Sultanları'nın yıldızlarından, başarılı spor kariyeriyle ülkemizi gururlandıran Ebrar Karakurt sosyal medyada paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt kovboy şapkasıyla poz verince takipçilerinden beğeni aldı.

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KOVBOY ŞAPKASINA TAKTI

Ancak Milli Beka Hareketi Genel Başkanı ve Yenişehir Spor Kulübü Başkanı olan Murat Şahin, Ebrar Karakurt'un şapkasına taktı.

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Şahin "Bu nedir arkadaş? Müslüman Türk milletinin anlı şanlı ve şerefli formasının üstüne kovboy şapkası giymek nedir? Yeter artık! Neden ısrarla bu hanımefendide ısrar ediyorsunuz? Nice başarılı sporcu evlatlarımız var şu ülkede. Başka sporcu mu kalmadı??" dedi.

Bu eleştiriye kimse anlam veremezken Mesut Süre ise dayanamadı. Mesut Süre ağzını bozdu ve "Bir sus a..." dedi. Şahin'i destekleyen kişiyi gören Mesut Süre buna da sessiz kalmadı ve "Sen de s.ir git güzel kardeşim" diyerek tepki gösterdi.


Vitrin


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Ebrar Karakurt
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