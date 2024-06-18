Ebrar Karakurt'u hedef alan Murat Şahin'e Mesut Süre'den sert yanıt! Sosyal medyada gündemde

Filenin Sultanları'nın yıldızlarından, başarılı spor kariyeriyle ülkemizi gururlandıran Ebrar Karakurt sosyal medyada paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt kovboy şapkasıyla poz verince takipçilerinden beğeni aldı.

KOVBOY ŞAPKASINA TAKTI

Ancak Milli Beka Hareketi Genel Başkanı ve Yenişehir Spor Kulübü Başkanı olan Murat Şahin, Ebrar Karakurt'un şapkasına taktı.



Şahin "Bu nedir arkadaş? Müslüman Türk milletinin anlı şanlı ve şerefli formasının üstüne kovboy şapkası giymek nedir? Yeter artık! Neden ısrarla bu hanımefendide ısrar ediyorsunuz? Nice başarılı sporcu evlatlarımız var şu ülkede. Başka sporcu mu kalmadı??" dedi.

Bu eleştiriye kimse anlam veremezken Mesut Süre ise dayanamadı. Mesut Süre ağzını bozdu ve "Bir sus a..." dedi. Şahin'i destekleyen kişiyi gören Mesut Süre buna da sessiz kalmadı ve "Sen de s.ir git güzel kardeşim" diyerek tepki gösterdi.







