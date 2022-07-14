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  4. Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge pozlarıyla dikkat çekti! "Bir tane kusur yok"

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge pozlarıyla dikkat çekti! "Bir tane kusur yok"

14.07.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybolcu Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla tanınan ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen İmge tatil pozlarıyla dikkat çekti. Bir küs bir barışık olmaları ve zaman zaman da Ebrar'ın kendisini hedef alan paylaşımlar yapmasıyla adından söz ettiren İmge'nin beyaz bikinili pozunu görenler "Kusursuz" yorumları yaptı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge pozlarıyla dikkat çekti! "Bir tane kusur yok"

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, başarıları kadar özel hayatıyla da gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Eski sevgilisi İmge ile tartışmalı ayrılığı ve göndermeli paylaşımlarıyla son dönemde dikkat çeken Ebrar Karakurt yeni aşka yelken açmıştı. Oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşayan Ebrar daha sonra İmge ile aynı otelden paylaşım yapmıştı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge ilişkileri olup olmadığına dair bir yorumda bulunmasa da paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Ebrar'ı takip etmeye başlayan İmge'den tatil pozları geldi.

Ekran Alıntısı

Güzelliğiyle dikkat çeken İmge'yi görenler "Bir tane kusur yok", "Yok böyle güzellik", "Seni kaybeden utansın" yorumları yaptı.

nhnp

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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
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