Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'den aşk paylaşımı! Zehra Güneş detayı şaşırttı

Bir dönem ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile aşk yaşayan İmge'nin yeni sevgilisi de tanıdık çıktı. İmge, fenomen Buse Plan ile Eyfel Kulesi'nin önünde mutluluk pozu verdi.

ZEHRA GÜNEŞ DETAYI

İkilinin paylaşımını, Ebrar Karakurt'un yakın arkadaşı Zehra Güneş'in beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

İmge, voleybolcu sevgilisi Ebrar Karakurt ile İtalya'da yaşıyordu.

Ayrılık sonrası Türkiye'ye dönen İmge, Tiktok fenomeni Devinsu ile aşk yaşamaya başladı.

Devinsu'yla beraberliği kısa süren İmge, şimdilerde çektiği gezi videolarıyla geniş kitlelerce tanınan Buse Plan ile aşk yaşıyor.

Bir dargın bir barışık olan Ebrar Karakurt ve İmge, 3. ayrılıklarında bağlarını tamamen koparmıştı.



