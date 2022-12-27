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Ebru Baybara Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Şef Ebru Baybara Demir MasterChef konuğu oldu

27.12.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Baybara Demir ile ilgili bilgiler araştırılıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e bu akşam Ebru Baybara Demir konuk olacak. Yarışmacılar ünlü şef ile beraber çalışacaklar ve ikinci ceketi giymek için mücadele edecekler. Peki, Ebru Baybara Demir kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ebru Baybara Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Şef Ebru Baybara Demir MasterChef konuğu oldu

Ebru Baybara Demir'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Dünyanın en iyi on şefi arasına giren Ebru Baybara Demir bu akşam MasterChef'te yer alacak. İşte 1976 doğumlu Demir hakkında merak edilenler

EBRU BAYBARA DEMİR KİMDİR?

Ebru Baybara Demir 1976 Edirne doğumludur. Mardinli olan Demir, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm Rehberlik Bölümü'nden mezunu.
1997-1999 yılları arasında İstanbul Rehberler Odası ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği'nin Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 1999 yılında Mardin'e yerleşti.
Gastronomi alanında Basque Culinary World Prize'da iki yıl dünyanın en iyi 10 şefi arasına giren ilk ve tek Türk şef oldu. Mardin'de Cercis Murat Konağı'nı 21 kadınla beraber açtı. Bu süreçte, projeleriyle ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi oldu. BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından düzenlenen Dünya Gastronomi Turizm Forum'unda Türkiye'yi temsil etti. İrlanda'da düzenlenen Food on the Edge Zirvesi'nde de hayata geçirdiği projelerin sunumlarıyla sosyal gastronomi alanında Türkiye'yi temsil ediyor.
Ebru Baybara Demir, Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurucuları arasındadır. "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim Projesi"projesini hayata geçirdi. Demir, evli ve üç çocuk annesidir.

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Ebru Baybara Demir, kurucuları arasında yer aldığı Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında Mezopotamya'nın en eski buğdaylarından Sorgül Buğdayı'nın çoğaltımı, Şemim Sabunları, El Ele Elden Ele Mağazası ve online satış platformunun yanı sıra kısa süre içerisinde hayata geçecek yeni girişimlerle yerel ürün, yerel mutfak ve yerel insan kaynağını bir araya getiren ideal kooperatif modelinin ulusal ve uluslararası arenada rol model oluşturabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

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Ebru Baybara Demir en son Diyarbakır'da başlayan ve bugün "Yaşamı İyileştiriyoruz" sloganıyla ülkenin birçok iline yayılan Biyobozunur Atık Yönetim Projesini hayata geçirdi. "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim Projesi", pazar yerlerinde ortaya çıkan sebze ve meyveden oluşan biyobozunur gıda atığının komposta dönüştürülüp kullanılmasıyla toprağın iyileştirilmesini, çiftçiye destek olmayı ve sağlıklı gıda üretimine katkı sağlamayı içeren rejeneratif (onarıcı) tarım projesidir. Cercis Murat Konağı'nda hizmet vermektedir.

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