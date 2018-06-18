Ebru Gündeş bayram etti

Ebru Gündeş, Ramazan Bayramı boyunca her gece sahnedeydi. Üç günlük konser maratonunun açılışını Kıbrıs Cratos'ta yapan Gündeş, Alexander McQueen tasarımı kırmızı bir elbise giydi. Toplam bin 150 kişinin izlediği şarkıcı; zengin repertuvarı, sesi ve güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı.

TOPLAM 750 BİN TL KAZANDI

Bayramın ikinci gününde Side'deki Sueno Hotel'de sahneye çıkan Gündeş, şarkılarını bin 250 kişiye söyledi. Renkli kostümleriyle yazın resmen geldiğini müjdeleyen şarkıcı, bayrama özel olarak hazırladığı repertuvarla izleyicilere müzik ziyafeti çekti.

Mini turnenin finalini Belek'teki Sueno Deluxe Hotel'de yapan Ebru Gündeş, yoğun yaz sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı.

Gecede 250 bin TL ücret alan Ebru Gündeş, toplam 750 bin TL kazandı.

