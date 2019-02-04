Ebru Gündeş doğum için ABD'ye uçacak

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 04.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

Reza Zarrab ile boşanacağı konuşulan, ancak evliliğini sonlandırmayan Ebru Gündeş'in ikinci çocuğunu ABD'de doğuracağı iddia edildi.

Ebru Gündeş doğum için ABD'ye uçacak

Sözcü'den Ünal Demirkaya'nın iddiasına göre Ebru Gündeş, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. 9 Mart’ta Günay Restoran’daki programını sonlandırmaya hazırlanan ünlü şarkıcı, kısa süre önce Aşık isimli albümünü de dinleyicilerle buluşturmuştu.

Müzik kariyeri için yaptığı planları gerçekleştiren Gündeş, Mart ayında ABD’ye uçacak. Gündeş’in hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi. Burada eşi Reza Zarrab ile bir araya gelecek ve ikinci çocuklarını beklemeye başlayacak.

Çocuklarını, eşi Reza Zarrab’tan uzakta büyütmek istemeyen Gündeş, ABD’ye yerleşecek, sadece konserler için Türkiye’ye gelecek.

Çiftin Alara isminde bir kızı bulunuyor.


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Ebru Gündeş abd hamile doğum

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