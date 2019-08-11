Ebru Gündeş günlük kirası 5 bin euro olan teknede tatilde

Şarkıcı Ebru Gündeş, yoğun geçecek bayram programı öncesi enerji depolamak için soluğu Marmaris Bozburun'da aldı.

2014 yazında eşi Reza Zarrab ait olan ’60 Years’ adlı 7 milyon euro'luk teknede yaz tatili yapan Ebru Gündeş, şu sıralar günlük kirası 5 bin euro olan teknede kızı Alara ve arkadaşlarıyla tatil yapıyor.

Kızı Alara ve dostlarıyla günlük kirası 5 bin euro olan gulet teknede koyları gezen şarkıcı, arkadaşlarının gazetecileri fark etmesiyle bir anda saklandı. Ebru Gündeş, bikinili görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.



