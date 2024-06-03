Ebru Gündeş, Hadise, Gülşen... Onları bayramda dinlemek için servet harcamak gerekiyor

Kurban Bayramı heyecanı şimdiden başladı. 9 günlük tatili dolu dolu geçirmek isteyenler şimdiden plan yapmaya başladı.

Yapılacaklar listesine konserleri de eklemek isteyen kişiler, ünlülerin sahne alacakları yerleri ve fiyatları merakla bekliyordu.

Türkiye'nin dört bir yanındaki 5 yıldız otellerde ve Kıbrıs'taki konser mekanlarında sahne alan ünlü isimler bir gecede adeta servet kazanacak.

EN DİKKAT ÇEKEN İSİM GÜLŞEN OLDU

Sözcü'nün haberine göre, Zeynep Bastık, Gülşen, Hadise, Koray Avcı ve Ebru Gündeş izlemek ve otelde konaklamanın maliyeti, 29-49 bin lira arasında değişiyor.

En dikkat çeken isimlerden ilki Gülşen oldu. Şarkıcı Karpaz bölgesindeki bir otelde 16-21 Haziran'da sahne alacak. Ultra her şey dahil sistem ile 5 gece konaklamalı kişi başı fiyat 48 bin 900 TL olacak.

İkinci dikkat çeken isim ise Hadise oldu. Kıbrıs'ta 16-19 Haziran'da sahne alacak olan şarkıcı 3 gece ultra her şey dahil konaklama ve konser bedeli 44 bin 300 TL olarak belirlendi.

Üçüncü dikkat çeken isim ise Ebru Gündeş oldu. Gündeş ise 16-19 Haziran'da Kıbrıs'ta sahne alacak. 3 gece tam pansiyon şeklinde satılan bayram tatilinin fiyatı kişi başı 30 bin TL oldu.

Dördüncü isim ise Zeynep Bastık oldu. 17-20 Haziran tarihlerinde Kıbrıs'ta sahne alacağı otelde tam pansiyon konaklama ve konser kişi başı 40 bin TL.







