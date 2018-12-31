Ebru Gündeş hamile mi?

New York'ta yarg\u0131lanan \u0130ran as\u0131ll\u0131 Reza Zarrab'\u0131n e\u015fi \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Ebru G\u00fcnde\u015f'in hamile oldu\u011fu iddia edildi.\n\nSayfa program\u0131n\u0131n haberine g\u00f6re, s\u0131k s\u0131k New York'a giden \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n son g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi\u011finde karn\u0131n\u0131n ve y\u00fcz\u00fcn\u00fcn \u015fi\u015f olmas\u0131 iddialar\u0131 kuvvetlendirdi.\n\nG\u00fcnde\u015f'e \u00e7ok yak\u0131n olan bir kaynak "Her \u015feyi saklayabilirsin. Fakat hamileli\u011fi nas\u0131l saklars\u0131n? Yok \u00f6yle bir \u015fey" dedi.Bunu yap\u0131n! Y\u0131lba\u015f\u0131n\u0131n en g\u00fczeli siz olun!\u0130kinci kez 'D\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel k\u0131z\u0131' se\u00e7ildiDirili\u015f Ertu\u011frul'dan \u00e7\u0131kt\u0131 o diziye gitti
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