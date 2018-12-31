Ebru Gündeş hamile mi?

New York'ta yargılanan İran asıllı Reza Zarrab'ın eşi ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddia edildi.

Sayfa programının haberine göre, sık sık New York'a giden ünlü şarkıcının son görüntülendiğinde karnının ve yüzünün şiş olması iddiaları kuvvetlendirdi.

Gündeş'e çok yakın olan bir kaynak "Her şeyi saklayabilirsin. Fakat hamileliği nasıl saklarsın? Yok öyle bir şey" dedi.

