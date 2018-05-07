Ebru Gündeş'in yargılandığı davada 'imar affı beklensin' talebi

Reza Zarrab’ın savcılık sorgusunda davaya konu işlemlerden Ebru Gündeş’in haberinin olmadığını söylediğini belirten avukat Güven, "Sunmuş olduğumuz gazete haberinden ve başbakanımızın son açıklamalarından anlaşıldığı üzere imar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır" dedi.

BİLİRKİŞİNİN REDDİNE İLİŞKİN TALEP REDDEDİLDİ

Bilirkişiler tarafından dosyaya gönderilen kök rapor ve ek raporların hem birbirleri hem iddianame hem de keşif gözlemi ile uyumlu olduğunu, sanıkların bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunmasının husumet oluşturan delil teşkil etmediğini, bilirkişilerin yanlı olduklarına dair iddialarının soyut beyanlardan oluştuğunu gerekçe gösteren mahkeme, bilirkişi heyetinin reddine ilişkin talebin reddine karar verdi.

Mahkeme, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65/1 maddesinin uygulanması ihtimaline karşı sanıklara ek savunma hakkı vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ