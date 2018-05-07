Ebru Gündeş'in yargılandığı davada 'imar affı beklensin' talebi

Reza Zarrab’ın savcılık sorgusunda davaya konu işlemlerden Ebru Gündeş’in haberinin olmadığını söylediğini belirten avukat Güven, "Sunmuş olduğumuz gazete haberinden ve başbakanımızın son açıklamalarından anlaşıldığı üzere imar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır" dedi.
BİLİRKİŞİNİN REDDİNE İLİŞKİN TALEP REDDEDİLDİ
Bilirkişiler tarafından dosyaya gönderilen kök rapor ve ek raporların hem birbirleri hem iddianame hem de keşif gözlemi ile uyumlu olduğunu, sanıkların bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunmasının husumet oluşturan delil teşkil etmediğini, bilirkişilerin yanlı olduklarına dair iddialarının soyut beyanlardan oluştuğunu gerekçe gösteren mahkeme, bilirkişi heyetinin reddine ilişkin talebin reddine karar verdi.
Mahkeme, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65/1 maddesinin uygulanması ihtimaline karşı sanıklara ek savunma hakkı vererek duruşmayı erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Reza Zarrab, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununa aykırı olduğu gerekçesi ile Reza Zarrab ve Ebru Gündeş hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
İddianamede şüpheliler Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.
RIZA SARRAF’IN DOSYASI AYRILMIŞTI
ABD’de bulunan Reza Zarrab’ın ifadesi alınamadığı için dosyası eşi Ebru Gündeş ve diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir’in dosyasından ayrılarak ayrı bir esasa kaydedilmişti.
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