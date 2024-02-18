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  4. 'Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evleniyor' iddiası! Boşanıp yakın takibe aldı

'Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evleniyor' iddiası! Boşanıp yakın takibe aldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2024 10:40 | Son Güncelleme:
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Rıza Sarraf ile boşanmasının ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş'in Murat Özdemir ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi.

O Ses Türkiye jürisi olan ve Hadise ile yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in Rıza Sarraf'tan sonra yeniden nikah masasına oturacağı iddiası gündeme geldi.

PopDedik'in iddiasına göre; Selin Özdemir’den Temmuz 2022’de boşanan Murat Özdemir’in Ebru Gündeş ile 2023 yılının sonlarına doğru birlikte olmaya başladığı öğrenildi.

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Evliliğinin bitmesinin ardından Ebru Gündeş’i yakın takibe alarak sürekli sahnesini izlemeye giden Özdemir, sanatçı ile de ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı.

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İlk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu olan Murat Özdemir’in, bir kız annesi Ebru Gündeş ile evlenmeye karar verdiği iddia edildi. Çiftin yakında nikâh masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise ele
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