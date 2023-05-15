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Ebru Polat'a üstü küçük geldi! Göğüsleri taştı...

15.05.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Ebru Polat her paylaşımıyla olay oluyor. Açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü isim bu defa göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti. Minik bir crop giyip poz veren Ebru Polat'a üstü adeta küçük geldi.

Ebru Polat'a üstü küçük geldi! Göğüsleri taştı...

Onlyfans'a üye olan ve sosyal medyada iddialı paylaşımlar yapan Ebru Polat her paylaşımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Şarkıcı Polat son pozuyla yine olay oldu.

Crop giyen Ebru Polat göğüs dekoltesiyle adeta sınırları zorladı. Ünlü ismin dekolteli paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Sosyal medyada; 'Muhteşem görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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İzmir doğumlu Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında dünyaya geldi. Erken yaşlarda bale eğitimi alan Polat, müzikle küçük yaşlarda tanıştı.

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Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan güzel şarkıcı, bir süre avukatlık yaptıktan sonra Londra'da Royal Akademi'den müzik eğitimi alarak 2007 yılında 'Çetin Ceviz' isimli ilk albümünü çıkardı.

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Ebru Polat sosyal medya ünlü şarkıcı

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