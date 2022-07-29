MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat bikinili cesur 'günaydın' pozuyla kasıp kavurdu! Nefes kesti...

Ebru Polat bikinili cesur 'günaydın' pozuyla kasıp kavurdu! Nefes kesti...

29.07.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin nefesini kesmeye devam ediyor. Özel hayatına yönelik sık sık paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı, son olarak bikinisiyle günaydın pozu verdi. Paylaşımında arkasını dönerek vücudunu sergileyen Ebru Polat adeta olay yarattı.

Ebru Polat bikinili cesur 'günaydın' pozuyla kasıp kavurdu! Nefes kesti...

Her paylaşımıyla takipçilerini büyüleyen güzel şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yeni bir paylaşıma imza attı. Bikinisiyle arkasını dönerek günaydın pozu veren Ebru Polat muhteşem fiziğiyle göz kamaştırdı. Polat'ın paylaşımındaki fit vücudu dikkat çekti.

BİKİNİLİ POZUYLA NEFES KESTİ

3.4 milyon takipçili Instagram hesabından sık sık cesur pozlarını sergileyen güzel şarkıcı Ebru Polat, olay yaratmaya devam ediyor.

295937050_377048971048542_2156976019553716527_n

Son olarak bikinili pozlarıyla gündeme gelen güzel şarkıcı, bikinisiyle arkasını dönerek 'Günaydın' pozu verdi.

ebru polat

Vücudunu sergilediği paylaşımıyla takipçilerinin gözlerini kamaştıran Ebru Polat adeta yürek hoplattı.

295487833_119438320827791_2653127208359962491_n

Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcıya beğeni ve yorum yağmaya devam ediyor.

ebru polat1

İşte Polat'ın beğeni butonunu çökerten bazı paylaşımları;

ebru polat5

ebru polat4

ebru polat3

ebru polat2

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (29.07.2022)

Trendyol Collection elbiseler

Saat ve gözlükler

Kişisel bakım ve küçük ev aletleri

Levi's erkek giyim

Levi's kadın giyim

Bilgisayar aksesuar ürünleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses meşhur etmişti! Çöp evde yaşıyor İbrahim Tatlıses meşhur etmişti! Çöp evde yaşıyor
Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!
Yeni imajı ve mini bikinisi olay! "Ne oldu bu kıza?"Yeni imajı ve mini bikinisi olay! "Ne oldu bu kıza?"
Anahtar Kelimeler:
bikini Ebru Polat Instagram ebru polat kimdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayiler 'yok' diyor, galeriler yüzde 50 zamla satıyor

Bayiler 'yok' diyor, galeriler yüzde 50 zamla satıyor

Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''

Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''

67 yaşında hayatını kaybeden İlhan İrem'in FETÖ ile ilgili yazısı gündemde! "Devlete çöreklendiğiniz..."

67 yaşında hayatını kaybeden İlhan İrem'in FETÖ ile ilgili yazısı gündemde! "Devlete çöreklendiğiniz..."

Kahreden detay! Sürpriz yapmak isterken acı haberi aldı

Kahreden detay! Sürpriz yapmak isterken acı haberi aldı

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...

İlginizi Çekebilir

Yardım çığlıklarına koştular! Hastaneye kadar bekleyemedi

Yardım çığlıklarına koştular! Hastaneye kadar bekleyemedi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.