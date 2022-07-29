Ebru Polat bikinili cesur 'günaydın' pozuyla kasıp kavurdu! Nefes kesti...

Her paylaşımıyla takipçilerini büyüleyen güzel şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yeni bir paylaşıma imza attı. Bikinisiyle arkasını dönerek günaydın pozu veren Ebru Polat muhteşem fiziğiyle göz kamaştırdı. Polat'ın paylaşımındaki fit vücudu dikkat çekti.
3.4 milyon takipçili Instagram hesabından sık sık cesur pozlarını sergileyen güzel şarkıcı Ebru Polat, olay yaratmaya devam ediyor.
Son olarak bikinili pozlarıyla gündeme gelen güzel şarkıcı, bikinisiyle arkasını dönerek 'Günaydın' pozu verdi.
Vücudunu sergilediği paylaşımıyla takipçilerinin gözlerini kamaştıran Ebru Polat adeta yürek hoplattı.
Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcıya beğeni ve yorum yağmaya devam ediyor.
İşte Polat'ın beğeni butonunu çökerten bazı paylaşımları;
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