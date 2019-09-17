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Ebru Polat'ın çorabını 25 bin TL'lik bağış karşılığında aldı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Instagram'da yaptığı dekolteli paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Ebru Polat kendisine gelen bir mesajı yayınladı! Polat gelen mesaj karşısında şoke oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat yaptığı son paylaşımla magazin gündemine geldi. Zaman zaman kendisine gelen çirkin mesajları ve teklifleri ifşa eden Polat bu sefer bambaşka bir mesajı yayınladı. Polat kendisine gelen mesajdan sonra şoke oldu.

Polat'ın bir hayranı attığı mesajda kendisinin 2 çift çorabına 25 bin TL verdiğini duyurdu. Mesajı atan takipçisi Polat'ın 2 çift çorabı için Kadın Hakları Koruma Derneği'ne 25 bin TL'lik bağış yaptığını Polat'a yazdı. Polat bu mesajı takipçileriyle paylaşarak "Oha ben şok! Dekontu da yollamış" dedi.

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Polat'ın takipçisinin tek sorunu çorapların eline ulaşmamasıydı... Polat bu mesaja ise "Haberim bile yok! Bir yandan hoşuma gitti bir yandan şoke oldum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Ebru Polat Instagram

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ülkemizde ne abazalar var ya hayrı yapacaksan çorap için değil allah içn vicdanın için yap
yav millet çıldırmış,kim bu devirde 1 çift çoraba 25.000 tele verir. gelsin bana eminönünde dükkanım var.bütün dükkan oun emrinde. her çeşit var.keçi yününden bile var.
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