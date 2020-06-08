Ebru Polat'ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı! '50 TL'lik saati taksan farkı ne ki!'

Yaptığı paylaşımlarla gündem olan Ebru Polat son olarak "Dost deyip evinize aldığınız insanlar, yarın kocanızı elinizden alırlar" demişti. Polat'ın o açıklamasının altından ihanet çıkmıştı.

Polat ihanet açıklaması için 2. Sayfa yayınına bağlandı. Müge ve Gülşen ise o sırada inanılmaz bir detaya dikkat etti.

Polat'ın "En yakın kız arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı" açıklaması bittikten sonra ünlü şarkıcının saati gündem oldu.

Programın sunucuları Ebru Polat'ın kolundaki saatin değerinin 300 bin TL olduğunu söyleyerek "Saat resmen konuşuyor Türkçe'de bilmeyen bir saat. 300 bin TL. Altın zaten. 50 TL'lik saati taksan farkı ne ki... İnanılmaz bir rakam... Ebru Gündeş'in kolundaki saat geldi aklıma 700 bin TL'lik saati..."