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  4. Ebru Polat'ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı! '50 TL'lik saati taksan farkı ne ki!'

Ebru Polat'ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı! '50 TL'lik saati taksan farkı ne ki!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 11:15 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında olan şarkıcı Ebru Polat son olarak da saatinin fiyatıyla gündem oldu. Dost kazığı yiyen Polat'ın açıklamaları sırasında taktığı saat dikkat çekti.

Ebru Polat'ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı! '50 TL'lik saati taksan farkı ne ki!'

Yaptığı paylaşımlarla gündem olan Ebru Polat son olarak "Dost deyip evinize aldığınız insanlar, yarın kocanızı elinizden alırlar" demişti. Polat'ın o açıklamasının altından ihanet çıkmıştı.

Polat ihanet açıklaması için 2. Sayfa yayınına bağlandı. Müge ve Gülşen ise o sırada inanılmaz bir detaya dikkat etti.

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Polat'ın "En yakın kız arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı" açıklaması bittikten sonra ünlü şarkıcının saati gündem oldu.

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Programın sunucuları Ebru Polat'ın kolundaki saatin değerinin 300 bin TL olduğunu söyleyerek "Saat resmen konuşuyor Türkçe'de bilmeyen bir saat. 300 bin TL. Altın zaten. 50 TL'lik saati taksan farkı ne ki... İnanılmaz bir rakam... Ebru Gündeş'in kolundaki saat geldi aklıma 700 bin TL'lik saati..."

Ebru Polat'tan ihanet açıklaması! 'Arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı'Ebru Polat'tan ihanet açıklaması! 'Arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı'
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
zaman kötü en kral saati taksan ne yazar
bu paralar nereden geliyor. bu değirmenin suyu nereden akıyor. bunların devlete katkısı ne getirisi ne?
50 TL lik saatler günü 12 saat pahalı saatler 36 saat yaşatıyor olmalı.
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