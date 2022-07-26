Ebru Polat pembe mayolu pozuyla parmak ısırttı! "Bu kadar açma ayıp"

Güzel şarkıcı Ebru Polat paylaşımlarıyla takipçilerinin nefeslerini kesmeye devam ediyor. Sık sık yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı son olarak pembe mayosuyla pozlarını sergiledi. Önce pembe mayosuyla tekne pozu veren daha sonrasında ise turuncu bikinisiyle fit vücudunu sergileyen Polat beğeni yağmuruna tutuldu.

PEMBE MAYOLU POZUYLA OLAY YARATTI

Sık sık takipçileriyle iletişime geçen ve özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Ebru Polat, son paylaşımlarıyla yürek hoplattı.

Pembe mayosuyla tekne pozu veren ve güzelliğiyle göz kamaştıran güzel şarkıcı beğeni yağmuruna tutuldu.

Ebru Polat'ın bu pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Takipçilerinden bazıları Polat'ın paylaşımlarına "Resmen bebeksin" ve "Bu kadar açma ayıp" şeklinde yorumlarda bulundu.

TURUNCU BİKİNİLİ POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak sabahın erken saatlerinde tekneden günaydın pozu paylaşan güzel şarkıcı, turuncu bikinisiyle fit vücudunu sergiledi.

Polat'ın pozunda güzelliği takipçilerinin gözlerini kamaştırdı.

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. Küçük yaşlarda bale eğitimi aldı.

Müzikle ilkokul korosunda tanışan Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi.

İlk albümü 2007 çıkışlı "Çetin Ceviz"dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra’ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı.

Polat şimdilerde hem birçok mekanda sahneye çıkıyor ve kendi kurduğu güzellik salonlarının işletmeciliğini yapıyor.

