Ebru Polat takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla olay oldu! Adeta öfke kustu...

Sosyal medya hesabından özel hayatıyla ilgili düzenli olarak paylaşım yapan şarkıcı Ebru Polat, takipçileriyle de sık sık soru cevap yapıyor. Yine takipçileriyle soru cevap yapan ve bir takipçisinin sorusu üzerine oldukça sinirlenen Ebru Polat adeta öfke patlaması yaşadı. Ebru Polat'ın takipçisine verdi sert cevap olay yarattı.

TAKİPÇİSİNİN SORUSUNA VERDİĞİ YANIT OLAY OLDU

Her paylaşımıyla Instagram'ı kasıp kavuran güzel şarkıcı Ebru Polat, son olarak takipçileriyle yaptığı soru cevapla gündeme geldi.

Bir takipçisinin sorduğu soru üzerine sinirlerine hakim olamayan güzel şarkıcı, yanıtıyla oldukça şaşırttı.

Takipçisinin, "Merhaba üzerindeki blüz çok güzel bana verir misin? Çok güzelsin ne giysen yakışıyor." sorusu sonrası çılgına dönen Ebru Polat verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

Ebru Polat cevap olarak, "Evet beleşçi, dilenci tayfa yine iş başında. Hiç sormazlar acaba siz seviyor musunuz üzerinizdekini diye! Bu bir şey mi saatimi, telefonumu, arabamı, koltuklarımı bile isteyen var. Yattığı yerden g.tünü devirsin yatsın dilencilik yapsın oh bir biz enayiyiz zaten. Gerçekten ihtiyaç sahiplerinin hakkını çalıyor bunlar." sözleriyle olay yarattı.



