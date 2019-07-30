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Ebru Polat'tan Ahmet Hakan'a: Özelden attığın mesajları...

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.07.2019 15:26 | Son Güncelleme

Ebru Polat 'Ela' şarkısında dans etti; dansından sonra Ahmet Hakan'ın eleştirilerine maruz kaldı. Hakan'ın eleştirilerine kızan Polat'ın yanıtı çok sert oldu.

Ebru Polat'tan Ahmet Hakan'a: Özelden attığın mesajları...

'Ela' şarkısıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Reynmen lakabıyla tanınan ünlü YouTuber Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden "Düet yapacak kadın sanatçı aranıyor" mesajını paylaşmıştı. Reynmen'in çağırısına Hadise, 'Ela' şarkısıyla dans ettiği videoyu “Alsam mı bi dal dudaklarından” notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı ve olay oldu. Hadise'nin ardından ise Ebru Polat da dans ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Hadise'yi eleştiren Ahmet Hakan Ebru Polat'a da tepkisiz kalmadı ve köşe yazısında şunları söyledi:

"Hadise'nin 'çünkü gözlerin ela' şarkısı eşliğinde yaptığı dansın videosunu dünkü yazımda eleştirmiştim. Benzer bir video da Yeşim Polat adlı kim olduğunu, ne iş yaptığını bilmediğim bir şahıstan geldi. Tamamen madem Hadise olay oldu... Biraz da ben olayım tilkiliğinde bir gayret bu... Kendisine şu şarkıyı armağan ediyorum: Olay olamazsın kardeşlik/ çünkü dansın tilkilik."

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Ebru Polat bu yazıdan sonra bomba açıklamalar yaptı ve Hakan'ı yerden yere vurdu. Polat açıklamasında "Ahmet Hakan bu ülkenin başına gelmiş en üslupsuz, saygısız, milleti b.klar kendine bakmaz adamlarından pardon madamlarından biri. Keşke silinmeseydi de mesaj kutusundaki mesajlarını hatırlatsaydım kendisine... Gerçi sever o döneklikleri..." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet hakan Ebru Polat

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