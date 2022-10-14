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Ebru Polat'tan Selin Ciğerci itirafı! "Beni ağlayarak arayıp..."

14.10.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ebru Polat katıldığı 'Gıybet Mi?' programında Selin Ciğerci hakkında konuştu. Ebru Polat açıklamasında "Selin beni arayıp destek istemişti" dedi ve kırgınlığını açıkladı. Ebru Polat konuşmasında "Kırıldım, sinirlendim. İlk defa açıklıyorum bunu" dedi.

Ebru Polat'tan Selin Ciğerci itirafı! "Beni ağlayarak arayıp..."

Cesur pozlarla sosyal medyada gündem olan Ebru Polat açıklamalarıyla dikkat çekti. Polat katıldığı programda Selin Ciğerci hakkında konuştu. Ebru Polat açıklamasında "Vaktinde Selin'e kızmıştım. Selin Ciğerci'ye bir jest yapmıştım" dedi.

Polat konuşmasında şunları söyledi:

"SELİN CİĞERCİ'YE ŞARKI HEDİYE ETTİM"

"Kendi yazdığım şarkıyı Selin'in yanında olmak için, çok zor günler geçiriyordu, herkes ona sırtına dönmüştü. Ağlayarak beni arayıp benim yanımda olur musun demişti. 'Üzerime çok geliyorlar, beni harcamaya çalışıyorlar' dediğinde yumuşak karnım vardır, kıyamam.

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Sahip çıkmak isterim insanlara. İyi de bir kızdı. Kendime ayırdığım bir şarkıyı ona hediye ettim. Ondan sonra düete dahil oldum. Sonra bir aramız bozuldu, kızdım. Çekeceğim bu şarkıyı dedim. 5 kuruş kazanmadım, Selin'e de yaptığın yanlış dedim. Sen bize düşman gibisin orada pişman olmuştum" dedi.

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SELİN CİĞERCİ İTİRAFI

Ebru Polat "Selin'i de anlıyorum bazen kafası geliyor gidiyor. Düşmanlığım yok kırıldık, incindik. Bir yerde Selin arkamdan 'Bu ne kadara gelse ben yarısına gelirim' demiş. Onu dinlemeden saldırdım, sinirlendim" açıklamasında bulundu.


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