MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şahin'den Cedi Osman açıklaması! 'Benim rüzgarım...'

Ebru Şahin'den Cedi Osman açıklaması! 'Benim rüzgarım...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 13:46 | Son Güncelleme

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Bu aşk iddialarına ilk tepki Ebru Şahin'den geldi.

Ebru Şahin'den Cedi Osman açıklaması! 'Benim rüzgarım...'

Rol aldığı ‘Hercai’ dizisiyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin'in tatil için gittiği Alaçatı’da basketbolcu Cedi Osman ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Bir haftadır tatil yapan ve görüntü vermemek için gazetecilerden köşe bucak kaçan çiftin, ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı da iddialar arasındaydı. Sosyal medyadan da birbirlerini takibe alan ikilinin önceki akşam da Boop Alaçatı’da baş başa yemek yediği söyleniyordu. Ama Ebru Şahin bu iddialara jet hızında yanıt verdi.

Şahin açıklamasında şunları söyledi:

eaeae

"Aynı akşam aynı yerde iki farklı kişiyle baş başa yemek yemişim, iki ayrı aşka yelken açmışım size göre ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor."

OĞUZHAN KOÇ İLE DE ANILDI

Ebru Şahin, tatil yaptığı yerde İbrahim Büyükak ile denize giren Oğuzhan Koç ile görüntülenince, ikilinin arasında aşk dedikoduları çıkmıştı. Oğuzhan Koç iddialara karşı sessizliğini bozarak, sosyal medya hesabı üzerinden aşk söylentilerini kesin bir dille yalanlamıştı.

Şahin bu açıklamasıyla iki aşk iddiasına da noktayı koymuş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTuan Tunalı sevgilisiyle tatildeTuan Tunalı sevgilisiyle tatilde
Son bikinili paylaşımında kızının hali olay olduSon bikinili paylaşımında kızının hali olay oldu
İşte Aydan Şener'in hayatı!İşte Aydan Şener'in hayatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

Adana'da dehşet! 1'i çocuk 2 ceset bulundu

Adana'da dehşet! 1'i çocuk 2 ceset bulundu

Diyanet yayımladı! Cezası 88 bin 499 TL

Diyanet yayımladı! Cezası 88 bin 499 TL

'Fatih'in portresi' polemiği! Ongun'dan dikkat çeken açıklama

'Fatih'in portresi' polemiği! Ongun'dan dikkat çeken açıklama

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin bin TL'lik şezlonglarda keyif yaptı

Taze aşıklar bin TL'lik şezlongta keyifte!

Merve Boluğur sınava girdi mi? Olay paylaşım

Sınava girdi mi? Olay paylaşım

İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla aşk yaşıyor

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Şeyma Subaşı'nın bikinili pozları yine olay oldu

Son bikinili paylaşımında kızının hali olay oldu

Şahan Gökbakar tepki gösterdi: Uçaklar 200 kişi...

Tepki gösterdi: Uçaklar 200 kişi...

Beren Saat’ten Kenan Doğulu paylaşımı

Ayrılık iddiaları yine gündemde! Beren paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.