Ebru Şahin'den Cedi Osman açıklaması! 'Benim rüzgarım...'

Rol aldığı ‘Hercai’ dizisiyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin'in tatil için gittiği Alaçatı’da basketbolcu Cedi Osman ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Bir haftadır tatil yapan ve görüntü vermemek için gazetecilerden köşe bucak kaçan çiftin, ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı da iddialar arasındaydı. Sosyal medyadan da birbirlerini takibe alan ikilinin önceki akşam da Boop Alaçatı’da baş başa yemek yediği söyleniyordu. Ama Ebru Şahin bu iddialara jet hızında yanıt verdi.

Şahin açıklamasında şunları söyledi:

"Aynı akşam aynı yerde iki farklı kişiyle baş başa yemek yemişim, iki ayrı aşka yelken açmışım size göre ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor."

OĞUZHAN KOÇ İLE DE ANILDI

Ebru Şahin, tatil yaptığı yerde İbrahim Büyükak ile denize giren Oğuzhan Koç ile görüntülenince, ikilinin arasında aşk dedikoduları çıkmıştı. Oğuzhan Koç iddialara karşı sessizliğini bozarak, sosyal medya hesabı üzerinden aşk söylentilerini kesin bir dille yalanlamıştı.

Şahin bu açıklamasıyla iki aşk iddiasına da noktayı koymuş oldu.



