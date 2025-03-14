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  4. Sosyal medya için bunu da yaptılar! Mezar taşı üzerinde skandal görüntüler...

Sosyal medya için bunu da yaptılar! Mezar taşı üzerinde skandal görüntüler...

14.03.2025 14:32
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.03.2025 14:32
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Yabancı uyruklu 2 kadın, Antalya'da bir mezara giderek enteresan hareketlerde bulundu. Mezar taşlarının üzerine oturup, iskambil kağıdı oynayıp, kola içtiler. O anları çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüntülere tepki yağdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'nda 1 hafta kadar önce meydana gelen olay, sosyal medyada infial yarattı. Akşam saatlerinde mezarlığa giden yabancı uyruklu 2 kadın, mezarlıkta enteresan hareketler yaparak fotoğraf ve video çekmeye başladı.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK İÇİN YAPMIŞLAR

2 kadın aynı zamanda mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içtikleri anları kaydetti. Üstüne bir de kayda aldıkları video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylatılar.

MEZAR-TASLARININ-UZERINE-OTURUP-ISKAMBIL_610398_180675

İNFİAL YARATTI

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların o paylaşımlarına sosyal medyada tepki yağdı.

MEZAR-TASLARININ-UZERINE-OTURUP-ISKAMBIL_610400_180675

MEZAR-TASLARININ-UZERINE-OTURUP-ISKAMBIL_610401_180675

(DHA)

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sosyal medya antalya mezar taşı kola
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