Sosyal medya için bunu da yaptılar! Mezar taşı üzerinde skandal görüntüler...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'nda 1 hafta kadar önce meydana gelen olay, sosyal medyada infial yarattı. Akşam saatlerinde mezarlığa giden yabancı uyruklu 2 kadın, mezarlıkta enteresan hareketler yaparak fotoğraf ve video çekmeye başladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK İÇİN YAPMIŞLAR

2 kadın aynı zamanda mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içtikleri anları kaydetti. Üstüne bir de kayda aldıkları video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylatılar.

İNFİAL YARATTI

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların o paylaşımlarına sosyal medyada tepki yağdı.

(DHA)