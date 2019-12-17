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Ebru Şahin ile İsmail Hacıoğlu’nun 'Şuursuz Aşk' heyecanı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Son dönemin popüler ismi Ebru Şahin ile deneyimli aktör İsmail Hacıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Şuursuz Aşk filminin vizyona girmesine az bir zaman kaldı. Filmin başrol oyuncuları basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ebru Şahin ile İsmail Hacıoğlu’nun 'Şuursuz Aşk' heyecanı

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın paylaştığı, çekimleri Bilezikçi Çiftliği, Sütlüce, Hasköy ve Beyazıt’ta gerçekleştirilen “Şuursuz Aşk” filminin basın toplantısı önceki gün gerçekleşti.

Basın muhabirlerinin karşısına çıkan ekip sorularını yanıtlarken ilk olarak Ebru Şahin, filmle ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi.

Öncelikle çok heyecanlıyız. Çok az kaldı vizyonumuza 20 Aralık’ta giriyoruz. Çok güzel bir iş olduğuna inanıyorum, daha bende izlemedim. Çok masum bir yerden insanların ruhuna eşlik edecek diye düşünüyorum. O yüzden çok güzel bir ekip ruhu oluşturduk, umarım bu da beyazperde de seyirciye yansır ve gerçekle bizim kattığımız şeyler arasında güzel bir bağlantı oluşturup onları da insanlara güzel servis edebiliriz.

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GÜZEL FİLMLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Filmin bir diğer başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’da filmi şu sözlerle anlattı:

Çok naif güzel ve derin bir hikayemiz var izleyicileri filmi izlemeye bekleriz, ben filmde farklı bir karakter oynadım umarım izleyenler beğenir’ dedi. Filmleri evde kendileri izlemek için çekmediklerini söyleyen Hacıoğlu ‘Valla gişe beklentimiz var tabi ki, biz kendimiz evde izlemek için yapmıyoruz insanlar için yapıyoruz, onlara güzel filmler vermek için çalışıyoruz.

ARAS BULUT İYNEMLİ’YE TEŞEKKÜR

Filmleri için kendilerine destek olan Aras Bulut Iynemli’ye de teşekkür eden Hacıoğlu ‘Aras bulut filminizi etiketlemiş, sağolsun, O kardeşim benim kardeşiz yani ikimiz de bir birbirimizin destekçisiyiz. Ben de, biz de onlarında her zaman destek oluruz gerçi onların filmine destek verilecek bir yer kalmadı, 5 milyon oldular, tebrik ediyoruz’ diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Ebru Şahin Şuursuz Aşk

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