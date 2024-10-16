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Ebru Şahin'in eskortu canlandırıyor! Gizli Bahçe'deki ters köşeler gündem oldu! TikTok fenomeni dizide ortaya çıktı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.10.2024 12:28
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Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrolü paylaştığı yeni dizi Gizli Bahçe yayın hayatına başladı. Dizinin ilk bölümündeki ters köşeler seyirciyi şaşırttı. Ebru Şahin'in eskortu canlandırdığı dizide ise TikTok fenomeni ortaya çıktı.

Ebru Şahin'in eskortu canlandırıyor! Gizli Bahçe'deki ters köşeler gündem oldu! TikTok fenomeni dizide ortaya çıktı!

NOW'ın Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ı bir araya getirdiği yeni dizisi Gizli Bahçe, seyirciyle buluştu. Ünlü oyuncuların Nazlı ve Demir karakterlerine hayat verdiği dizide oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir anne olan Nazlı ve Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar'ın savaşını izleyeceğiz.

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ESKORTU CANLANDIRIYOR

Dizinin tanıtımlarında ise Ebru Şahin'in hayat verdiği Nazlı karakterinin akşamları eskort olarak çalıştığı görülmüştü. Yeğenini almak isteyen Demir de Nazlı'yı yayınlanan yeni bölümde eskort olarak masasına çağırmıştı fakat gerçek başka çıktı. Maddi sıkıntılar yaşayan Nazlı, arkadaşının aracılığıyla bir kere bir şirket için çevirmenlik yaptığı bir akşam yemeğine katıldı. Demir de eskort zannettiği için arkadaşına söyleyip akşam yemeğine davet etti. Aslında mesleği bu değildi.

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Nazlı karakteriyle ilgili önemli ters köşe de şaşırttı. Memo'nun annesinin aslında Nazlı'nın ablası olduğu ortaya çıktı. Doğumda hayatını kaybeden ablasının çocuğuna annelik yapıyor.

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TİKTOK FENOMENİ DE GİZLİ BAHÇE KADROSUNDA!

Twitch yayınlarıyla adını duyuran Sude Belkıs isimli başarılı fenomen de Gizli Bahçe'nin kadrosunda yer aldı. Dizide Demir'in gece asistanlığını yapıyor.

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Ayrıca Gizli Bahçe dizisindeki Demir ve Nazlı'nın yemek sahnesi Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in Binbir Gece dizisine de benzetildi. Demir'in para teklif etmesi gönderme olarak yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin
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