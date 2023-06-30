Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Sosyal medya alev aldı "Fizik şov"

Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl evlendiği Cedi Osman ile dolu dizgin aşk yaşayan Şahin, kırmızı bikinisiyle poz verdi. Ünlü oyuncuya adeta beğeni yağdı.

Star TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz hafta final yapan Yüz Yıllık Mucize dizisinde Birkan Sokullu ile başrolü paylaşan Ebru Şahin, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.



Şu sıralar Muğla Bozbük'te yaz tatili yapan Şahin, kırmızı bikinisiyle göz doldurdu.

Güneşten bronzlaşmış tenine kırmızı bikini tercih eden ünlü oyuncu kalçasını da pareosuyla kapattı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma kullanıcılardan 'Ve Tanrı kadını yarattı', 'Fizik şov', 'Maşallahın var Ebru', 'Bu güzellik ne' gibi yorumlar geldi.





