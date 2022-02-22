Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Romantik pozları olay oldu: "Kıpırdamadan koynunda"

Farklı ülkelerde yaşamalarına rağmen ilişkileri mükemmel devam eden Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti uzun bir aranın ardından kavuştu. Sevilen çift önceki akşam birlikte görüntülenmesinin ardından son olarak sosyal medya paylaşımında da bulundu.

SEVGİLİSİNİN OMZUNA YASLANDI

Sevgililer Günü’nde Türkiye’ye gelememiş olan ünlü basketbolcu Cedi Osman sonunda Ebru Şahin’e kavuştu. Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti önceki akşam İstanbul'da bir mekan çıkışı görüntülenmişti.

Ebru Şahin'den son olarak yeni bir Instagram paylaşımı geldi. Şahin, ünlü basketbolcu sevgilisinin omzuna yaslanarak romantik dakikalar yaşadı.

"KIPIRDAMADAN KOYNUNDA, TÜM HAYATIM ORDA DONSUN"

Ebru Şahin'in paylaştığı hikayenin arka planına ise Melike Şahin'in 'Uykumun Boynunu Bükme' şarkısını eklemesi de dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun paylaştığı hikayenin arka planında ise Cedi'ye gönderme olarak "Dolsun kalbim senle taşsın, kıpırdamadan koynunda, tüm hayatım orda donsun" sözleri yer aldı.

