Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk pozları

Ebru \u015eahin Instagram hesab\u0131ndan Cedi Osman\u2019la \u00e7ekilmi\u015f a\u015fk pozlar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131. \n\nPayla\u015f\u0131ma k\u0131sa s\u00fcrede y\u00fcz binlerce be\u011feni ve yorum geldi. Cedi'nin de payla\u015f\u0131m\u0131n alt\u0131na kalp emojsi koymas\u0131 dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Huawei Watch GT 2 Serisi ile zaman\u0131 kusursuz ya\u015fa!Evrim Keklik'ten Survivor All Star sorusuna yan\u0131t!Survivor Evrim'den Mert'e ayar geldi! 'G\u00f6z\u00fcm \u00fczerinde'
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