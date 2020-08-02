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Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk pozları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 22:06 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Çeşme tatili devam ediyor. Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman'la çekilen aşk fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk pozları

Ebru Şahin Instagram hesabından Cedi Osman’la çekilmiş aşk pozlarını paylaştı.

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Paylaşıma kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi. Cedi'nin de paylaşımın altına kalp emojsi koyması dikkatlerden kaçmadı.

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